Внимание! График выплат пособий и пенсий в ХМАО – Югре в ноябре
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в ноябре 2024 года. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
1 ноября 2024 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
5 ноября 2024 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 ноября 2024 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям
5, 8, 18, 22 ноября 2024 года через кредитные организации гражданам придет пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Социальный фонд России по ХМАО- Югре