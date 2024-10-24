«Родной земли напевы»
Театр обско-угорских народов - Солнце приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на музыкальный спектакль «Родной земли напевы» в постановке главного режиссера Виктора Евдокимова. Данный проект реализуется с использованием гранта Министерства культуры РФ, победителем которого стал директор театра «Солнце» Евгений Игоревич Захаров.
Спектакль «Родной земли напевы» расскажет о том, как зародилась песня, как начал звучать мир, а также познакомит зрителя с традиционной музыкой народа ханты.
Постановка обещает быть необычной тем, что вместо привычных декораций и реквизита в нем будут использованы современные технологии: нейросеть, онлайн-трансляция и видео-проекция.
Зрители откроют для себя целую вселенную звуков, которая будет создаваться при них, таким образом все присутствующие станут частью этого творения.
Показ пройдет в рамках ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом «Россия объединяет».
Ждем Вас 2-го ноября в Музее геологии, нефти и газа в 19.00, 20.30 и 22.00.
Возрастное ограничение: 12+