32 молодых специалиста со средним медицинским образованием пришли на работу в клиническую больницу в 2024 году
Из них по специальности сестринское дело - 19 человек, лабораторная диагностика - 2 человека, лечебное дело - 4 человека, акушерское дело - 2 человека. 5 специалистов приехали работать из других городов: Сургута, Кургана, Екатеринбурга, Ижевска и Пермского края. «Большая часть молодых сотрудников окончили Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, - рассказывает главная медицинская сестра БУ «Окружная клиническая больница» Ольга Карпова. - Первые специалисты трудоустроились в июле. Четыре молодых девушки начали свой трудовой путь в отделении реанимации новорожденных. Замотивированные, старательные, ответственные. Все они сейчас продолжают проходить адаптацию под кураторством грамотных и опытных наставников».
Еще двое молодых человека, будучи еще студентами, выразили желание стать рентген-лаборантами, и сегодня они проходят профессиональную переподготовку в городе Тюмени. Молодые люди пройдут первичную специализированную аккредитацию и начнут работу в рентгенологическом отделении.
Все специалисты, закончившие Ханты-Мансийскую медицинскую академию во время учебы, проходили практику в окружной больнице. Здесь они плотно работали с сотрудниками учреждения бок о бок, познали изнутри все особенности профессии в разных отделениях. «Это большое преимущество, как для выпускников, так и для нас. «Такой подход снижает вероятность ошибки выбранного направления работы, а, следовательно, повышает шансы, на то, что человек надолго останется в профессии и не захочет расстаться с Югрой», - считает Ольга Карпова.