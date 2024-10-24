32 молодых специалиста со средним медицинским образованием пришли на работу в клиническую больницу в 2024 году

Из них по специальности сестринское дело - 19 человек, лабораторная диагностика - 2 человека, лечебное дело - 4 человека, акушерское дело - 2 человека. 5 специалистов приехали работать из других городов: Сургута, Кургана, Екатеринбурга, Ижевска и Пермского края.