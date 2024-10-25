Борис Хохряков поздравил коллег из Свердловской области с юбилеем.

Со следующего года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1 800 рублей (с учетом районного коэффициента).