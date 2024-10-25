Борис Хохряков поздравил коллег из Свердловской области с юбилеем.
Сегодня Законодательное Собрание Свердловской области отмечает 30 лет со дня образования. Коллег-парламентариев с юбилеем поздравил Председатель Думы Югры Борис Хохряков:
«Начавший свою деятельность три десятилетия назад, парламент Свердловской области объединил в своих рядах энергичных и целеустремленных людей, которые смогли в предельно сжатые сроки заложить прочный правовой фундамент, позволяющий и сегодня 66-му региону двигать вперед экономику и социальную сферу, реализовывать множество значимых для жителей Урала проектов.
Будучи эффективной, сильной, мотивированной на успех командой единомышленников, областное Законодательное Собрание является одним из ключевых звеньев в единой системе публичной власти региона. За тридцать лет парламентариями накоплен солидный опыт в решении вопросов, касающихся всех сфер жизнедеятельности территории, что способствует повышению роста экономического развития и качества жизни уральцев.
Убежден, что компетентность, высокий профессионализм, неравнодушие депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, слаженная работа всех ветвей власти и политических сил будут и впредь служить залогом продуктивной законотворческой деятельности».
Борис Сергеевич пожелал депутатам позитивного настроя, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в реализации планов.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры