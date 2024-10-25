С 2025 года Отделение Социальный фонд России по ХМАО – Югре назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы
Со следующего года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1 800 рублей (с учетом районного коэффициента). Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.
Сегодня выплаты в размере 1 800 руб. получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Отделение СФР по ХМАО – Югре назначает выплаты по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход.
«Со следующего года порядок осуществления ежемесячных компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет изменится. ОСФР по ХМАО – Югре автоматически назначит надбавки в размере 1 800 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется», – рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Аналогичным образом будет преобразована выплата в размере 1 800 руб. по уходу, осуществляемому иными лицами, за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Напомним, эта выплата предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным гражданам, кроме родителей. С 1 января 2025 года она будет включена в состав пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. Выплаты в размере 15 тыс. руб. родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 15 тыс. рублей.
С 1 января 2025 года ОСФР по ХМАО – Югре оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает гражданин, требующий ухода – к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе социальной). Сумма в 1 800 руб. будет добавлена к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то Отделение СФР по ХМАО – Югре назначит доплату к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающихся в постороннем уходе, будут продолжены до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться фондом не будут.
Социальный фонд России по ХМАО- Югре