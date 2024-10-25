Аспирантка Высшей экологической школы ЮГУ Анастасия Коваль стала стипендиатом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.
Фонд В.И. Вернадского ставит перед собой амбициозную цель – объединить специалистов в области экологии и способствовать повышению их квалификации. Стипендии Фонда предоставляются молодым ученым, активно занимающимся исследованиями в области устойчивого развития и экологии.
Научная деятельность Анастасии началась еще во время обучения в университете. Научными интересами аспирантки являются исследования в области углеродного цикла лесных экосистем, в 2024 году ею была успешно защищена магистерская диссертация по теме «Использование ИК-Фурье спектрометрии для изучения структуры органики в болотных и лесных экосистемах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Результаты этой работы имеют большое значение для понимания процессов разложения органического вещества в лесных экосистемах и его накопления в почвах.
Присужденная стипендия Фонда им. В.И. Вернадского позволит ей продолжать свои исследования в области экологии и углеродного цикла, углубить знания и получить новые данные, участвовать в различных конференциях, стажировках и других научных мероприятиях, повышая свой профессиональный уровень и расширяя сеть научных контактов, популяризовать результаты своих исследований, способствуя развитию данного научного направления в России.
Полная версия материала: тут