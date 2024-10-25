В Югре 45 исследователей начали работу над медиапродуктами об истории коренных народов Севера
Очная мастерская лаборатории «Первооткрыватели» стартовала в Ханты-Мансийске. С 24 по 27 октября 45 участников проекта будут работать над созданием медиапродуктов, основанных на переосмыслении локальной истории Югры.
Напомним, что «Первооткрыватели» – это исследовательская лаборатория, направленная на погружение в культурный код коренных малочисленных народов Севера через семейные истории – при помощи новых медиа и социокультурных проектов.
Первый этап работы лаборатории проходил в онлайн-формате и завершился 20 октября. За это время исследователи углубили свои знания об истории коренных народов, обсудили роль медиа в сохранении культурного наследия и исследовали свою этническую идентичность.
На втором этапе, которым и является очная мастерская, участники под руководством опытных наставников будут работать в направлениях аудио, видео, текста, полиграфии и фотографии, оформляя свои истории в мультимедийные форматы, адаптированные для широкой аудитории.
Еще один важный модуль лаборатории - изучение основ общественной дипломатии коренных малочисленных народов Севера. Благодаря этому участники познакомятся с ключевыми аспектами их социокультурного положения в России и мире.
Открыл мастерскую заместитель директора Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры - начальник Управления национальной политики Сергей Пишуков. Он отметил, что созданные «первооткрывателями» проекты помогут не только сохранить культуру и идентичность коренных народов Севера, но и распространить ее по всей России и миру, чтобы о красоте этой культуры знали и за пределами Югры.
Участников также поприветствовал, сенатор Российской Федерации и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Александр Новьюхов. Он подчеркнул важность укрепления культурной идентичности молодых лидеров:
«Прежде всего, важно заявить о себе как о личности и как о части большого культурного наследия, которое мы представляем. Крайне важно зафиксировать те знания и то наследие, которое формировалось на протяжении тысячелетий вашими предками».
Наставниками треков лаборатории стали югорские медиа-деятели: SMM-специалист Сургутского музыкально-драматического театра и автор подкастов Марина Репик, фотограф и сотрудник видеопродакшена «Красная лодка» Кирилл Новьюхов, видеограф Кирилл Меркурьев, дизайнер Любовь Панкова и писательница Наталья Пивоварчик.
На мастерской участники будут создавать как индивидуальные, так и коллективные проекты. Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, напутствуя, ориентировала их на командную заботу друг о друге и совместную работу.
«Это один из главных факторов успешного движения вперед, особенно в преодолении трудностей и достижении глобальных задач. Приятно видеть, что вы думаете не только о себе, но и о культуре, традиционных знаниях наших народов и о старейшинах. Мы в ответе за то, чтобы передать эти знания максимально точно и честно», - уверена она.
Трек лидерства и общественной дипломатии в рамках проекта проводят эксперты Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», независимые эксперты Алексей Цыкарев и Антонина Горбунова.
Модератор и эксперт лаборатории, программный директор Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», а также эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев на открытии лаборатории подчеркнул важность взаимосвязи между дипломатией и творчеством:
«Часто мы думаем о дипломате как о человеке, работающем в высоких кабинетах, обсуждающем важные вопросы. Но на самом деле дипломатия — это то, чем мы занимаемся каждый день, общаясь друг с другом, с коллегами и оппонентами, решая различные вопросы. В проекте мы соединяем разные и сложные, на первый взгляд, для понимания вещи: творческие индустрии и общественную дипломатию. На самом деле они очень взаимосвязаны. У каждой творческой деятельности должна быть своя философия: зачем и как мы это делаем. Эта философская база может быть найдена в общественной дипломатии. Кроме того, любая дипломатия основывается на корнях. Коренные народы ищут вдохновение и получают энергию для своей общественной деятельности именно из тех вещей, о которых мы будем говорить», - отметил он.
Итоговая презентация медиапродуктов участников лаборатории «Первооткрыватели» пройдет в формате открытой мультимедийной выставки с 6 по 8 декабря, приуроченной ко Дню автономного округа.
Организаторы проекта: Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО «Молодежный центр Югры»
ВКонтакте: https://vk.com/discoverers.ugra
Медиацентр АНО «Молодежный центр Югры»