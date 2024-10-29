Жители автономного округа впервые заплатят налог за доходы от банковских вкладов
Налоговые органы Югры информируют граждан, которые имеют вклады в банках, о необходимости уплатить НДФЛ с доходов от депозитов за 2023 год.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024 году порядка 24 тыс. югорчан должны будут уплатить налог по банковским вкладам за 2023 год, соответственно бюджет суммарно пополнится на 2,4 млрд рублей.
Напомним, что налог на доходы от банковских вкладов в текущем году начисляется впервые, срок для уплаты – не позднее 2 декабря 2024 года. Расчет производится банком, после чего данные передаются в ФНС России, поэтому самостоятельный расчет и заполнение декларации налогоплательщиком не требуется.
Стоит отметить, что дата открытия вклада не имеет значения - налог рассчитывается за проценты, полученные именно в 2023 году. НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которая рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки Банка России на 1-е число каждого месяца в календарном году. Учитывая, что за 2023 год максимальное значение такой ключевой ставки было определено по состоянию на 1 декабря в размере 15%, необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тыс. рублей (1 млн рублей * 15%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению в 13%. К примеру, в случае получения дохода в 200 тыс. рублей расчет выглядит следующим образом: (200 тыс. рублей – 150 тыс. рублей)*13%, соответственно сумма к уплате налога составит 6 500 рублей.
В случае превышения 5 млн рублей за год общих доходов, таких как: зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и т.п., ставка будет составлять 15%. Если накопительные счета открыты в нескольких банках, то проценты будут суммированы по нескольким депозитам и на них будет начислен налог.
Освобождаются от налогообложения процентов по вкладам граждане унаследовавшие вклад, а также держатели вкладов со ставкой ниже 1% годовых (обычно это вклады "до востребования").
Уплатить начисленные налоги можно любым удобным для себя способом:
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Госуслуг;
– сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа, указанному в налоговом уведомлении, по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив платежные реквизиты документа;
– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк» по УИН налогового уведомления;
– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.
Самым удобным способом является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговая служба Югры обращается к гражданам округа с призывом заблаговременно, не дожидаясь 2 декабря 2024 года, исполнить обязанность по уплате налогов!