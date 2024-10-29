Безопасность празднования Дня народного единства обсудили в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий на территории автономного округа.
В совещании приняли участие члены Оперативного штаба территориального органа Росгвардии, представители регионального УМВД России и Департамента внутренней политики ХМАО — Югры.
Под председательством врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковника полиции Михаила Клепалова собравшиеся обсудили ход подготовки и принимаемые меры по обеспечению общественной безопасности, а также взаимодействие с другими силовыми структурами в период празднования Дня народного единства.
На время государственного праздника будет развернута группа контроля оперативного штаба территориального органа Росгвардии, а в местах массового пребывания граждан организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны и полиции. Задействованные в проведении массовых мероприятий объекты и прилегающие к ним территории будут обследованы кинологами с применением служебных собак. Экипажи групп задержания будут ориентированы к местам проведения массовых мероприятий.
В рамках празднования Дня народного единства на территории автономного округа пройдут следующие мероприятия: Международная акция «Большой этнографический диктант», Всероссийская акция «Ночь искусств», Фестиваль национальных культур «Мы – единый народ», а также праздничные концерты, митинги, спортивные турниры и тематические выставки.
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