В Березовском районе появилась современная вертолётная площадка
В селе Теги Березовского района завершены строительно-монтажные работы на вертолётной площадке.
Как сообщил глава Березовского района Руслан Александров, новая «вертолетка» полностью соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к подобным объектам.
Одно из предназначений вертолётной площадки в селе Теги — прием бортов санитарной авиации.
«Теперь вертолёты санавиации смогут круглосуточно совершать взлёты и посадки в этом населённом пункте, что значительно ускорит доставку пациентов в медицинские учреждения в экстренных случаях. Это особенно важно, когда речь идёт о неотложных состояниях», — подчеркнул Руслан Александров.
По словам главы муниципалитета, в завершающей стадии находятся работы ещё на одной на вертолётной площадке — в деревне Шайтанка.