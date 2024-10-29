В День народного единства в Москве откроется национальный центр «Россия»
4 ноября в Москве откроет свои двери национальный центр «Россия», где каждый регион сможет представить свои достижения и рассказать о людях, которые совершают подвиги на благо малой родины и всей страны.
Напомним, что 1 июля 2024 года Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки «Россия», которая более полугода работала на московском ВДНХ. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 миллионов гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.
До завершения строительства нового здания, национальный центр «Россия» разместится в экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве в павильонах № 3, 4 и 7. Их общая площадь — 37 тысяч квадратных метров.
Соединенные между собой павильоны будут оборудованы залом для постоянной экспозиции, где появится большая выставка-путешествие по России, залом для временных экспозиций, большим универсальным концертным залом на 1600 мест, конгресс-залом на 600 мест, деловой зоной, лекториями, фуд-кортом с национальными кухнями и зоной универмага, где будут представлены лучше товары со всей России.
«Мы применяем все современные мультимедийные и конгрессно-выставочные технологии для того, чтобы на одной площадке можно было реализовать все возможные современные событийные форматы разных конфигураций — от презентаций до гала-концертов», — рассказал управляющий зонами проведения мероприятий Национального центра «Россия» Никита Погребинский.
Также в День народного единства в национальном центре «Россия» стартует Международный симпозиум «Создавая будущее», который станет платформой для всестороннего обсуждения будущего мира. Участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители власти и бизнеса. На площадку приглашены представители различных отраслей из стран БРИКС, ШОС, СНГ и других зарубежных государств, разделяющих концепцию многополярного мира.