С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно выдало более 6 тысяч сертификатов на материнский капитал
С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре в проактивном режиме оформило сертификаты на материнский капитал 6 626 семьям региона. Для получения этой меры государственной поддержки им не пришлось никуда обращаться и подавать заявления.
«Изначально на финансовую помощь государства могли претендовать родители двух детей, но впоследствии программу распространили и на первенцев. Напомню, что с 2020 года выдача сертификатов на маткапитал осуществляется в беззаявительном порядке, то есть гражданам не нужно подавать заявления и документы для подтверждения своих прав на получение сертификата. Отделение СФР по ХМАО – Югре назначает его проактивно на основании сведений из реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает в личный кабинет родителя на портале Госуслуг. Там же семья может подать заявление о распоряжении средствами, а также контролировать их остаток», — напомнила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Направить средства материнского капитала можно на:
– улучшение жилищных условий семьи (в том числе на погашение ипотечных кредитов и жилищных займов, а также строительство или реконструкцию индивидуального жилого помещения);
– образование детей;
– формирование накопительной пенсии матери;
– социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью;
– ежемесячные выплаты из средства маткапитала на детей до 3 лет (для семей с доходом меньше двукратной величины прожиточного минимума, то есть 40 370 рублей).
Правила программы позволяют выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.
Важно помнить, что средства материнского капитала нельзя обналичить. За нецелевое использование средств маткапитала предусмотрена уголовная ответственность.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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