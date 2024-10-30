Югорские археологи нашли в Салехарде Обдорский острог
Югорские археологи завершили полевой сезон в Салехарде (ЯНАО), где с августа по октябрь проводили исследования на Обдорском холме в границах Историко-культурного центра «Обдорский острог».
Главной находкой стала тыновая стена Обдорского острога, обнаруженная в конце сентября именно на том месте, где стоит одноименный историко-культурный центр. Ранее археологам не удавалось «напасть на след» этой русской крепости. Острог упоминался лишь в архивных документах (указ, отписки воевод). Теперь у ученых есть археологическое подтверждение его местоположения.
Напомним, Обдорский острог был построен в 1731 году по указу императрицы Анны Иоанновны (годы правления 1730 – 1740) на вершине Обдорского холма, на обширном мысу правого берега реки Полуй. На месте старой остяцкой крепости, называемой Обдорским (Полуйским) городком, казаки возвели новое деревянное укрепление размерами примерно 30 на 40 метров, с одной башней, жилыми помещениями и амбарами.
По словам руководителя археологической экспедиции, директора АНО «Институт археологии Севера», к. и. н. Олега Кардаша, сенсация состоит в том, что Обдорский острог стоял на месте Обдорского (Полуйского) городка местных князей Тайшиных. Ученые, неоднократно проводившие раскопки на Обдорском холме и досконально изучившие культурный слой, были уверены, что русская крепость стояла не здесь.
Причиной того, что стена долгое время не попадала в зону раскопов, стало то, что множество раз на этой территории строили и перестраивали архитектурные объекты, срубая предыдущие фундаменты и перекапывая культурный слой.
Основание тыновой стены обнаружили на территории Историко-культурного центра «Обдорский острог», на месте находившегося здесь ранее здания Речного порта, перестроенного из бывшей церкви апостолов Петра и Павла с приделами святого Василия Великого и святого Николая Чудотворца.
Найденная стена построена из лиственницы, бревна поставлены вертикально и срублены в продольный паз, что указывает на русскую технологию домостроения. Рядом со стеной в раскопе зафиксирована линия бывшего рва, окружавшего острог. Для определения точного возраста строения образцы дерева отправят на дендрохронологический анализ в Сибирский федеральный университет в Красноярск. Фрагмент стены позволит в дальнейшем определить размер и точные границы острога и провести его научную реконструкцию.
Фрагмент стены законсервирован. С руководством города достигнута предварительная договоренность о его последующей музеефикации здесь же, в пространстве Историко-культурного комплекса «Обдорский острог».
Второй значимой находкой стал дом двухсотлетней давности, в котором некогда жили известный просветитель, миссионер Иван Шемановский и его предшественник священник Василий Герасимов. В найденном жилище, благодаря вечной мерзлоте, сохранились столбы фундамента, окладные венцы, нижняя обвязка северной части, печь, два погреба. В качестве стройматериала использованы бревна сосны большого диаметра, в то время как в этих краях строевой лес не произрастает. Из архивных источников удалось узнать, что сосну привозили в село Обдорское из Кондинского района на подводах. Кроме того, жилища и хозяйственные постройки на Крайнем Севере строили из барочного леса – разобранных на доски торговых барж.
Из небольших находок особый интерес представляют оберег из клыка медведя, датируемый XVII веком, который вешался на пояс и служил оберегом от злых духов, деревянная сабелька ритуального предназначения. Кроме того, в одной из построек находившейся на этом же месте древней стоянки эпохи неолита и бронзового века Салехард 1, найдено большое количество фрагментов керамических сосудов и каменных шлифованных наконечников стрел.
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