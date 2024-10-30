Юные югорчане познакомились с деятельностью вневедомственной охраны Росгвардии
В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине со дня образования вневедомственной охраны, в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре прошел день открытых дверей для учащихся образовательных учреждений Ханты-Мансийска.
На подготовленных тематических площадках сотрудники ведомства рассказали юным гостям об истории становления службы, о том, как сегодня проходит дежурство экипажей, а также продемонстрировали выставку служебного транспорта, средства защиты и элементы экипировки. С нескрываемым интересом ребята изучили оснащение патрульной машины, проверили работу проблесковых маячков и посидели за рулем автомобиля.
При осмотре музейной экспозиции, расположенной в здании территориального органа Росгвардии, гости также смогли познакомиться с техническими средствами работы службы прошлых лет.
В завершение мероприятия ребятам был показан документальный фильм «Один день из жизни группы задержания вневедомственной охраны».
Мероприятия, посвященные празднику, прошли и в других подразделениях вневедомственной охраны региона.
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