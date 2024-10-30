В России 80-летние пенсионеры и инвалиды первой группы получат прибавку к пенсии
С 1 ноября 2024 года на индексацию пенсий могут рассчитывать некоторые категории российских пенсионеров.
Как сообщила порталу VSE42.RU доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, прибавку получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также те, кто получил инвалидность первой группы.
Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две. Отметим, в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 134,88 рубля. Поэтому некоторым категориям пенсионеров будут выплачивать по 16 269,76 рубля в месяц.
Кроме того, доплату смогут получить и те, кто ранее обращались в Соцфонд за перерасчетом по каким-либо причинам. Также с 1 ноября пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторым категориям сотрудников угольной промышленности.