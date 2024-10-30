Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант — 2024»
Народов много — страна одна! Этот проникновенный слоган Акции отражает огромную палитру наций, проживающих на территории Российской Федерации.
С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз миллионы людей разного возраста, образования, вероисповедания и гражданства, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.
Диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей. С каждым годом количество желающих принять участие в Акции растет, а география ширится.
Приглашаем присоединиться к акции и принять участие Онлайн на официальном сайте miretno.ru ответив на 30 вопросов теста. Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Подробности смотрите на официальном сайте акции https://miretno.ru/