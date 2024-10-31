В Югре Росгвардия рассказала журналистам о службе вневедомственной охраны
Офицеры Белоярского отделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО-Югре накануне 43 годовщины со Дня образования подразделения провели День открытых дверей для журналистов городского информационного центра.
Представители новостной телепрограммы «Время новостей» и газеты «Белоярские вести» узнали об особенностях несения службы экипажей группы задержания в арктической зоне, а также о задачах подразделения в современных условиях, об охране объектов и квартир, подключенных к пульту централизованного наблюдения, а также о символе вневедомственной охраны – сове, которая в ночное время суток зорко следит за мелкими хищниками и отлично видит в темноте. Примечательно, что скульптура птицы установлена в центре города.
Начальник подразделения майор полиции Михаил Ростенко проинформировал репортёров о вехах становления отделения, первых руководителях – старшем лейтенанте милиции Владимире Анпилове и
подполковнике милиции Анатолии Константинове.
С 01 ноября 1981 года коллектив Белоярского ОВО представляет собой мобильную и боеспособную единицу, которая всегда демонстрирует высокий уровень профессионализма и оперативности. Каждый день росгвардейцы сталкиваются с разными вызовами, требующими от них максимальной концентрации и готовности к быстрой реакции. Устойчивость и профессионализм позволяют им в сложных ситуациях сохранять спокойствие, что особенно важно при выполнении задач по охране правопорядка. Они прекрасно понимают, что от их действий может зависеть безопасность земляков.
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