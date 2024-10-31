В Югре Росгвардия рассказала журналистам о службе вневедомственной охраны

Пользователям портала «Госуслуги», зарегистрировавшим свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, сервис предлагает поменять почтовый адрес и перенести его на любые другие платформы. Портал уже начал рассылать своим клиентам соответствующие уведомления с 30 октября.