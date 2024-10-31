«Госуслуги» призвали российских пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
Пользователям портала «Госуслуги», зарегистрировавшим свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, сервис предлагает поменять почтовый адрес и перенести его на любые другие платформы. Портал уже начал рассылать своим клиентам соответствующие уведомления с 30 октября.
Как передают «Известия», в рассылках отмечается, что на почту @gmail.com, которую клиенты регистрировали для доступа к «Госуслугам», приходят важные сообщения и письма, в том числе, для восстановления пароля.
«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указано в сообщении «Госуслуг».
Пользователям предлагается заменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из таких вариантов может сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».
Ранее эксперты в России зафиксировали отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. За год уход с электронных почт Gmail составил 26%, а в Outlook — 40%. Пользователи стали больше отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам.