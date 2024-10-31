В больницах Югры внедряют интеллектуальную систему оповещения
«Ростелеком» подключил в Пыть-Яхской окружной клинической больнице виртуального голосового помощника.
Робот-автоинформатор был специально разработан под требования медицинского учреждения и стал первым интеллектуальным цифровым оператором, внедренным в больнице Югры компанией «Ростелеком».
«В среднем в течение года амбулаторную медицинскую помощь в нашем учреждении получают порядка 200 000 человек. Осенью и зимой в связи с ростом сезонных инфекционных заболеваний число пациентов амбулаторно-поликлинического звена увеличивается. При этом всем пациентам, находящимся на лечении дома, необходимо уделить должное внимание и напомнить о визите. Главная задача голосового помощника – уменьшить нагрузку на сотрудников регистратуры. Персонал лишь формирует для цифрового оператора базу обзвона. Разговор с роботом вполне похож на общение с реальным человеком. Но автоинформатор не устает, не делает ошибок, перерывов на обед и одновременно может дозвониться до 150 человек! Благодаря технологиям «Ростелекома» мы получили надежного электронного помощника для решения повседневных вопросов», — говорит Александр Аксёнов, главный врач Пыть-Яхской окружной клинической больницы.
Для Пыть-Яхской окружной клинической больницы мастера «Ростелекома» создали специальный алгоритм, по которому действует умный робот-автоинформатор. Голосовой помощник напоминает пациенту о дате и времени приема с указанием специализации и фамилии врача, фиксирует, какое решение принял клиент и направляет итоговый отчет на электронную почту больницы.
По словам Александра Зыкова, исполняющего обязанности директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком», цель внедрения – помочь медицинским учреждениям Югры идти в ногу со временем, применяя передовые цифровые решения.
«Мы на постоянной основе занимаемся оснащением больниц и поликлиник оптическим интернетом, видеонаблюдением и предоставляем услуги виртуальной телефонии. Цифровой помощник, появившийся в больнице Пыть-Яха, по ряду факторов технологичнее аналогов и продуктивнее человека. Оператор интегрируется с любыми системами контакт-центров и CRM-платформами. Заказчику не придется вкладывать дополнительные средства, чтобы заменить имеющееся программное обеспечение на новое», — отметил Александр Зыков.
Благодаря современному ПО, виртуальный робот-помощник способен учиться. По требованию заказчика «Ростелеком» готов расширить функционал системы. Например, переориентировать цифрового оператора на входящие звонки, включить опцию распознавания голоса или задать определенный сценарий разговора.