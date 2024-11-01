В Ханты-Мансийске откроется юбилейная экспозиция Геннадия Райшева
18 ноября, в день рождения великого югорского художника, состоится презентация Юбилейной экспозиции «Человек. Природа. Космос».
В экспозицию впервые будут введены тексты самого Г.С. Райшева, раскрывающие его философский взгляд на мир, помогающие зрителю понять знаки и символы, скрытые в работах мастера.
Такое решение было принято на Комиссии по увековечению памяти югорского художника Геннадия Степановича Райшева, которую провела заместитель губернатора Югры Елена Майер.
Основной темой обсуждения на Комиссии было проведение в Ханты-Мансийске 18-20 ноября Всероссийской научно-практической конференции «Райшевские чтения».
«Посетив Галерею-мастерскую Г.С. Райшева, еще глубже осознала гениальность этого художника, отметив, как тонко он умел подмечать и выражать тонкие грани эмоций, — написала на своей странице во «ВКонтакте» Елена Майер. — В день открытия конференции состоится презентация Юбилейной экспозиции «Человек. Природа. Космос». Выставочное пространство 3 этажа галереи составят масштабные полотна, создающие полифоническую модель картины мира. В экспозицию впервые будут введены тексты самого Г.С. Райшева, раскрывающие его философский взгляд на мир, помогающие зрителю понять знаки и символы, скрытые в работах мастера».
Напомним, что в этом году в Югре мы отмечаем 90-летие со дня рождения выдающегося художника и в честь этого в округе уже прошли и запланированы разные форматы знакомства с его творчеством: лекции, экскурсии, мастер-классы, интерактивные музейные занятия на базе выставочных экспозиций.
Разносторонний, мультижанровый характер картин, постоянные новаторские поиски — определяющие качества продолжительного творческого пути Геннадия Райшева.
Геннадий Степанович является признанным лидером национального изобразительного искусства Сибири. В своем творчестве он опирался на традиции народного искусства обских угров, изумительно передавал, в свойственной ему манере, неповторимость и глубину человека, неразрывно связанного с духом своих предков и окружающей природой.
«Уверена, наша плодотворная работа продолжится и югорчан ждет еще много ярких мероприятий и событий, подчеркивающих невероятное творческое наследие Геннадия Райшева», — отметила заместитель губернатора.