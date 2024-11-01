Участники «Ночи искусств» в Ханты-Мансийске отправят по почте бесплатные открытки
Почта России примет участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств», посвящённой Дню народного единства, и предоставит возможность всем его участникам бесплатно отправить почтовые открытки из Ханты-Мансийска. «Ночь искусств» состоится в главном здании Государственного художественного музея Югры по адресу: ул. Мира, д. 2. Культурно-просветительская акция будет проходить с 19:00 до 23:00.
Организаторы мероприятия подготовили 500 открыток с символикой акции. Для гостей и участников «Ночи искусств» будет работать интерактивная площадка «Музейная почта». Её посетители смогут прямо на выставочной площадке подписать бесплатные почтовые карточки и опустить их в почтовый ящик, расположенный здесь же. Сотрудники Почты помогут всем участникам быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки.
В этом году в мероприятие заложен глубинный смысл — Россия объединяет. Программа акции «Ночь искусств» — «ДНК России» — станет объединяющим фактором для самого музея, партнёров и посетителей.