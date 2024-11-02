Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума «Юг молодой»
В Бердянске Запорожской области стартовал Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг молодой» платформы Росмолодёжь.События. В мероприятии, проходящем в центре созидания «Маяк», открытом в июле 2024 года Президентом России Владимиром Путиным, принимают участие 500 молодых людей из 83 регионов Российской Федерации. Форум уже стал масштабным событием по включению молодёжи исторических регионов в развитие большой страны.
Это отметил и Президент Владимир Путин в своём обращении, которое опубликовано на сайте Кремля. По словам главы государства, работа на форуме начинается с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии — наших исторических земель, воссоединившихся с Отечеством. Владимир Путин подчеркнул, что знает, как участники предстоящих встреч уже проявили себя в реальных делах, в общественной и волонтёрской деятельности. Поэтому они готовы предложить новые инициативы в таких сферах, как экономика, наука и образование, культура и спорт, здравоохранение и поддержка семьи.
«Вас ждут содержательные дискуссии и круглые столы с известными политиками и экспертами, представителями министерств и ведомств, руководителями крупных компаний. Убеждён, что «Юг молодой», который с нынешнего года будет проходить в новом Круглогодичном образовательном центре «Маяк», займёт достойное место в богатой палитре молодёжных форумов страны», — заключил Президент в приветствии к участникам форума.
С открытием ключевого мероприятия для молодёжи исторических регионов России ребят поздравил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: «Молодёжь, вы будете в этой жизни главными, ради вас всё и делается. Именно ради вас мы воюем, ради вас сегодня всё строится. Только вы и являетесь нашим продолжением, вам завтра руководить страной. Готовьте свои руки, свои тела, свои характеры к тому, что легко в этой жизни не будет, за всё нужно бороться».
Он отметил, что гостеприимная Запорожская область и впредь готова проводить на своей земле мероприятия, подобные форуму «Юг молодой», на которых рождаются новые идеи, творения и происходит осмысление будущего.
«Не каждому человеку даётся возможность, великая миссия, великая честь попасть вместе с вами в историю. Запорожская область уже в истории. Мы с вами эту книгу не читаем, мы её пишем», — обратился к ребятам Евгений Балицкий.
На форуме «Юг молодой» представители самых разных регионов будут вместе проектировать будущее молодёжной политики Запорожской области, будущее центра созидания «Маяк». Программа форума позволит участникам верно выстроить свой карьерный путь, развить необходимые навыки, а также будет способствовать грамотной разработке и реализации проектов в новых регионах России.
Через совместное решение задач формируется и общая ответственность, осознание себя как единой нации. Причём для Новороссии – это исторически обусловленная практика, она зарождалась и получала развитие в результате действий людей разных регионов и народов. Совместное определение будущего подтверждает, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики навсегда вернулись в Россию. «Юг молодой» – первое мероприятие федерального уровня в Запорожской области, это свидетельствует о том, что интеграция вышла на принципиально новый уровень.
В День народного единства, 4 ноября, на форуме предусмотрены деловая и торжественная программы. Кроме того, традиционно на форуме назовут имена победителей грантового конкурса Росмолодёжи.
Осенью 2022 года «Юг Молодой» стал первым молодёжным форумом в исторических регионах. Тогда он собрал 300 участников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В 2023 году форум получил статус всероссийского. В 2024 году на участие в форуме было подано более 1500 заявок от соискателей 18–35 лет.