В Год семьи в Югре запустили новый просветительский проект для родителей
В Телеграм появился канал «Будем рядом» https://t.me/budem_ryadom_ugra. Он рассчитан на всех, кто воспитывает детей дома или на работе, помогает другим семьям с детьми обеспечивать их безопасное взросление. Эксперты отвечают на вопросы, делятся ценными советами и дают своё мнение. Лента канала наполнена простыми и понятными примерами для родителей и специалистов.
Как обеспечить ребёнку комфорт и безопасность? Как научить его обращаться за помощью и реагировать на стрессовые ситуации? Ответы на эти вопросы в первом подкасте дает эксперт Майя Русакова, кандидат социологических наук, руководитель центра прикладной социологии Санкт-Петербургского госуниверситета.
Второй подкаст посвящен проблеме эмоционального выгорания мам и пап. О том, как это предотвратить рассказывает клинический психолог, руководитель центра развития детей «Гармония Роста» Иркям Ахмерова.
Серия подкастов посвящена вопросам создания комфортного пространства в семье, помощи ребёнку, навыкам общения с современными подростками. Материалы собраны в канале мессенджера, при этом записи ответов экспертов на актуальные вопросы воспитания детей размещены на платформах в «ВКонтакте» и RUTUBE, а также в формате аудиофайлов – всё для того, чтобы родители могли выбрать наиболее удобный формат получения ценной информации.
Добавим, что информационно-просветительский канал «Будем рядом» в мессенджере Телеграм появился после проведения Всероссийского форума помогающих сообществ «Быть рядом», который прошел в сентябре в Ханты-Мансийске и собрал более 400 экспертов и специалистов из различных учреждений и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами укрепления семей, социальной помощи семьям с детьми. Организаторами проекта являются Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Югре Людмилы Низамовой.