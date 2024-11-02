Березовский район готовится отметить своё 101-летие
В преддверии праздничного события в воскресенье, 3 ноября, власти района запустили познавательную викторину, среди вопросов которой переводы с мансийских названий, знание местных легенд и современные загадки, например, где находится заброшенная штольня, которую называют «Домом Снежной королевы». Там можно полюбоваться огромными ледяными снежинками.
3 ноября всех причастных приглашают на праздник, с ярмаркой, веселыми стартами, выставками и, конечно же, торжественным концертом.
А также к событию приурочен конкурсный отбор социально значимых проектов СО НКО Березовского района на грант главы Березовского района для развития гражданского общества.