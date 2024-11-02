Идеи югорчан отметили на форуме «Патриоты Урала»
Первый форум «Патриоты Урала» прошел в Верхней Пышме Свердловской области. Он объединил волонтеров и активистов из всех регионов Уральского федерального округа – в общей сложности около 500 человек. Участие в форуме приняли и волонтеры из Югры.
Мероприятие состоялось по инициативе полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги.
«Главная цель форума — показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтеров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение», — заявил Артем Жога.
23 производителя презентовали свои разработки на выставке, в их числе югорчане. Так, Центр беспилотных систем Югры продемонстрировал дроны, способные развивать высокую скорость. Общественные движения «Зов Родины», «Северные зарницы», «Шьем нашим Югра» представили свои разработки.
«Среди них – одеяла с защитой от тепловизора, костюмы для снайперов и разведки, маскировочные сети, спальные мешки, спички длительного горения, носилки, эвакуационные стропы и многое другое, что создано руками наших граждан», - перечислил в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.
Участники форума презентовали свои идеи, обменялись опытом с другими активистами, а также лично пообщались с полпредом. Некоторые идеи югорчан отмечены, как одни из лучших. Артем Жога поручил протестировать одеяла с защитой от тепловизора – отправить их в зону боевых действий, чтобы узнать мнение бойцов. Уникальная разработка волонтеров из общественной организации «Зов Родины» может сохранять температуру до 12 часов, обеспечивая надежную защиту от тепловизоров.
«Предметы, созданные нашими волонтерами, ежедневно помогают бойцам на линии фронта и в быту. Благодаря инициативе Артема Владимировича и проведению форума «Патриоты Урала» лучшие авторские разработки будут тиражированы на всю страну», - отметил Руслан Кухарук.
В завершении мероприятия Артем Жога отметил, что форум станет регулярным, а в Уральском федеральном округе будет создан единый координационный центр по вопросам специальной военной операции.