Семейные реликвии ветерана Росгвардии представлены на выставке «Трудовые династии — земли Югорской достояние»
Ценные экспонаты из семейного архива ветерана Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковника полиции в отставке Геннадия Черкашина представлены на выставке «Трудовые династии – земли Югорской достояние», открывшейся в Государственном архиве окружной столицы – Ханты-Мансийске.
Общий трудовой стаж в правоохранительных органах династии Черкашиных – более 100 лет. Отец Геннадия – Алексей – работал в уголовном розыске, дядя Михаил возглавил уголовный розыск, а позже ОБХСС в Югре, а далее руководил РОВД на Ямале. За оперативную работу в тылу в годы войны Алексей Черкашин был награжден медалью «За боевые заслуги в Великой Отечественной войне».
Сын Алексея Федоровича Геннадий Алексеевич продолжил дело отца — возглавил отдел вневедомственной охраны тогда еще Управления внутренних дел. Не раз по итогам года его отдел становился лучшим в Тюменской области. За свой труд Геннадий Алексеевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Он более двадцати лет прослужил во вневедомственной охране и стоял у истоков образования подразделения в столице Югры. В 1969 году пришел на должность электромонтера, позже его назначили старшим инспектором пункта централизованной охраны.
С 1975 по 1998 год подполковник служил начальником Ханты – Мансийского отдела вневедомственной охраны.
Следующее поколение правоохранителей Черкашиных представил сын Геннадия Алексеевича Даниил. Он служил в оперативных подразделениях, ушел на пенсию с должности заместителя начальника полиции ОМВД России по г. Нефтеюганску. Награжден медалью «За отличие в службе» всех трех степеней. После выхода на пенсию освоил гражданскую профессию. Теперь его дочь Арина также надела погоны — работает юристом в Минобороны России в Санкт-Петербурге.
На выставке экспонируются фото, документы, награды семьи, кители с наградами Геннадия Алексеевича и его сына Даниила, а также тульский самовар и свадебный рушник - символ единения молодоженов. Выставка продлится до конца ноября.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре