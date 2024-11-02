Команда СИБУРа высадила в Ханты-Мансийске 100 саженцев редкого вида растений Югры
02 ноября 2024 года. В Ханты-Мансийске прошла акция по высадке кустарников курильского чая, организованная Южно-Приобским ГПЗ (совместное предприятие «Газпром нефть» и СИБУРа) при содействии Администрации города. Цель мероприятия — улучшение экологической обстановки и облагораживание городской территории.
Рядом с живописной набережной реки Иртыш экоактивисты СИБУРа высадили 100 саженцев курильского чая – редкий вид кустарника для территории Югры. Участие в посадке приняли более 30 сотрудников газоперерабатывающего завода во главе с директором предприятия Маратом Мухаметшиным и главным инженером Владимиром Калининым.
— Мероприятие стало логичным продолжением партнёрства города и предприятия в рамках экологической программы СИБУРа «Зелёная формула». СИБУР демонстрирует глубокое вовлечение команды в экологические инициативы региона, а также устойчивому развитию территории, реализуя такие экологические проекты, — отметил Марат Мухаметшин.
На протяжении нескольких лет Южно-Приобский ГПЗ активно участвует в озеленении Ханты-Мансийска, внося значительный вклад в развитие экологической культуры муниципалитета и улучшение качества жизни горожан. Как отметил начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации г.Ханты-Мансийск Тимофей Яшков, подобное сотрудничество производственного предприятия и органов местного самоуправления позволяет быстро и эффективно повышать уровень комфортности городской среды
- В этом году в новом микрорайоне Ханты-Мансийска по адресу улица Местная, 5 волонтеры СИБУРа высадили 100 саженцев курильского чая. Несмотря на экзотическое название, этот вид растения уже есть в городе в небольших количествах. В следующем году наши экологи проведут оценку приживаемости новых саженцев. Отмечу, что это уже второе мероприятие по озеленению города, организованное сотрудниками Южно-Приобского ГПЗ на территории Ханты-Мансийска совместно с Администрацией. В прошлом году в рамках экологической акции было высажено 45 акаций так же в новом микрорайоне города, все растения успешно прижились и продолжают расти, - рассказал Тимофей Яшков.
СИБУР — активный участник экологических городских и региональных активностей в городах своей деятельности. Кроме них компания организует и внутрикорпоративные мероприятия по сохранению окружающей среды. Цели экологических программ связаны со стратегией СИБУРа в области устойчивого развития.