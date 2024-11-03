Выпускниками Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица «Дон» стали 500 молодых людей из 52 регионов России
В Круглогодичном молодёжном образовательном центре Росмолодёжи «Молодёжная станица «Дон» завершилась четвертая финальная образовательная программа «Лидеры изменений», которая проходила с 28 октября по 1 ноября 2024 года. Её целью стала подготовка молодых людей к работе по реализации молодёжной политики на малых территориях.
Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «Молодёжная станица «Дон» является одним из 12 круглогодичных молодёжных образовательных центров, которые Президент России Владимир Путин открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года. Здесь молодёжь из маленьких городов и посёлков может повысить свои знания и компетенции в сфере работы агропромышленных комплексов и сельского хозяйства, найти новые знакомства и обменяться лучшими практиками. Четвёртый заезд объединил порядка 90 участников из 19 регионов России.
«Это финальный заезд Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица «Дон». С начала года выпускниками центра стали уже 500 молодых людей из 52 регионов России. Мы создали сообщество лидеров, члены которого не только являются инициаторами изменений, но и становятся активными участниками процессов развития на местах. Спасибо всем участникам за ваши старания и энтузиазм в постижении новых знаний и нового опыта. Вы – лучшие представители, способные изменить молодёжь ваших регионов к лучшему. В добрый путь, друзья!» – отметил заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов.
В течение пяти дней для участников проходили проектные сессии, деловые игры и лекции по организации работы с молодёжью в муниципальном образовании. Образовательную программу дополнила экскурсия в Мясниковский район, где участники посетили объекты колхоза им. С. Г. Шаумяна, познакомились с молодёжной инфраструктурой и поучаствовали в культурно-просветительской программе.
На протяжении образовательной программы участники работали в командах по четырём направлениям:«Патриотизм», «Семья», «ЗОЖ» и «Добровольчество и участие». Каждый из треков отражает планы работы по направлениям Стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации до 2030 года применительно к молодёжи, проживающей в сельских территориях. Благодаря полученным знаниям и имеющемуся практическому опыту участники смогли разработать проекты по решению важных проблем в сельских местностях и представили их на итоговой сессии. Почётными гостями итоговой сессии выступили заместитель Губернатора Ростовской области Артём Хохлов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко, директор Научного центра изучения проблем развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Мария Горячко.
«Со стороны государства уделяется огромное внимание развитию муниципальных образований, например, программы, которые также реализует министерство сельского хозяйства. Огромное спасибо за поддержку, для нас сейчас важно укреплять это направление со стороны молодёжи, взращивая новых лидеров изменений, которые будут развивать свои муниципалитеты и двигаться вперёд. Ребята, хочу вас поблагодарить за небезразличие, за то, что вы откликнулись и хотите развивать нашу страну», – поделился советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко.
По итогам обучения на четвертом образовательном заезде Круглогодичного молодёжного образовательного центра для сельской молодёжи каждый участник программы получил документ государственного образца о прохождении программы повышения квалификации «Современные технологии в АПК».
«Этот заезд оставил в моём сердце яркие впечатления. Особенно хочу отметить образовательную программу, потому что тут не успеваешь следить за временем – день пролетает с невероятной скоростью. Безумно впечатлила подготовка команды организаторов, которые сформировали образовательную и экскурсионную часть с привязкой к очень актуальным темам. Кроме того, 19 регионов и все ребята такие самодостаточные: с ними можно пообщаться на различные темы и набраться опыта. Никто здесь не скрывает своих контактов, всегда ко всем можно подойти, проконсультироваться по личным проектам и получить хорошую обратную связь. После поездки появилось точное понимание дальнейшего вектора развития, куда двигаться уже в работе своего муниципалитета», – поделилась участница образовательного заезда Мария Ардиматова.
Напомним, что ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «Молодёжная станица «Дон» стал всероссийский форум «Ростов» платформы Росмолодёжь.События, который состоялся с 9 по 13 сентября 2024 года. Событие объединило 550 участников из 72 регионов России. По итогам работы крупные агропромышленные компании предоставили участникам возможности для профессионального развития и карьерного старта.
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