Губернатор Югры вручил паспорта участникам Движения Первых

С 2022 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предоставляет отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. К одной из таких мер относится компенсация стоимости полиса ОСАГО.