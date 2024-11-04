Губернатор Югры вручил паспорта участникам Движения Первых
Паспорта гражданина Российской Федерации вручил сегодня школьникам, участникам Движения Первых губернатор Югры Руслан Кухарук. Торжественная церемония прошла в День народного единства в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!».
«Мы живем в историческое время – время больших испытаний для нашей страны, нашего народа. Каждый житель России уверен, что мы обязательно победим, объединившись с теми, кто защищает страну на передовой в рамках специальной военной операции и трудится в тылу. Вы же своим примером показываете сверстникам, как нужно на самом деле любить Родину», - обратился к ребятам Руслан Кухарук.
Глава Югры вручил паспорта отличникам в учебе, спорте, культуре, тем, кто занимает активную жизненную позицию, являясь добровольцем, участвуя в деятельности патриотических организаций.
«Вы не просто прославляете свою школу, секцию, кружок, общественную организацию – многие из вас сегодня своими победами, достижениями прославляют наш регион, страну. Вы – часть большого, сильного, мощного государства, сила которого – в нашем единстве», - обратился Руслан Кухарук к участникам торжественной церемонии вручения паспортов.
Участие в церемонии также приняли ветераны СВО.
«Сегодня с нами жители региона - участники специальной военной операции, те, кто обеспечивают безопасность нашей страны. Это позволяет нам мечтать о будущем, строить планы, разрабатывать региональные, муниципальные программы, принимать бюджеты развития», - сказал губернатор.
Всего было вручено 15 паспортов граждан Российской Федерации. Их обладателями стали: участник экологических проектов Юлия Аитова, доброволец по оказанию помощи военнослужащим СВО Мария Борисова, участник просветительского проекта «Ни дня без творчества» Движения Первых Варвара Васильева, призер регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница 2.0» и победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Василиса Голубятникова, активный участник региональных и муниципальных добровольческих мероприятий, а также призер регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница 2.0» Маргарита Грудина, победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике Аслан Дильманбетов, доброволец и участник всероссийского проекта «Хранители истории» Движения первых Дарья Завьялова, призер всероссийского конкурса Первичных отделений «Движения Первых» Дарья Костенко, победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и защиты Родины, а также призер военно-спортивной игры «Зарница 2.0.» Арина Мажитова,
участник Юнармейского движения лицея «Юный патриот» Валерия Пелюшенко, активный участник добровольческих мероприятий, направленных на оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, активист социального проекта «Подарок ветерану» Елизавета Силко, участник патриотических мероприятий и активист юнармейского движения Кирилл Ткаличев, автор школьного проекта «Эмблемы Первых» Глория Шаяпова, участник патриотических мероприятий и доброволец Виолетта Шевченко, а также участник всероссийского проекта «Большая перемена» Диана Ягудина.