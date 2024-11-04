Руслан Кухарук поздравил жителей Югры с Днем народного единства
Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале поздравил югорчан с Днем народного единства, отметив, что это важнейший для России праздник, неразрывно связанный с подвигом народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, отстоявших родную землю от захватчиков.
«День народного единства — напоминание о том, насколько важно сплочение всех граждан страны, чтобы ответить на внешние угрозы и преодолеть трудности», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Губернатор Югры отметил, что жители региона — часть огромной семьи под названием Россия.
«Вместе мы добиваемся успехов, развиваем наши города и районы, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, помогаем жителям Донбасса и Курской области. Правило, которое разделяют все жители: Югра своих не бросает!» — отметил глава региона, пожелав югорчанам и их семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания, мирного неба.