Полпред президента открыл марафон «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске
Сегодня в России стартовал восьмой просветительский марафон «Знание.Первые», который впервые охватит все федеральные округа нашей страны.
Арт-резиденция «На берегу» в Ханты-Мансийске в этом году стала единственной площадной в Уральском федеральном округе для проведения марафона. Здесь с персональной лекцией выступит губернатор Югры Руслан Кухарук, а также политики, учёные, блогеры, спортсмены и другие выдающиеся люди, которые поделятся своими представлениями о России будущего и обсудят возможности для самореализации молодежи.
В рамках открытия Всероссийского марафона «Знание. Первые» Артём Жога поздравил россиян с Днём народного единства, отметив, что праздник символизирует сплочение, веру в силу России и стремление к общенациональному сплочению.
Что касается марафона, Артём Жога напомнил, что перезагрузка проекта и перевод его на цифровую платформу нередко по инициативе президента России. Полпред президента пожелал всех участников марафона с новыми знаниями и вдохновения в дальнейшей работе и самореализации.