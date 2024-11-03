Дмитрий Чернышенко: Форум «ШУМ» собрал молодёжь из 87 регионов России и 86 зарубежных стран
Подведены итоги Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» платформы Росмолодёжь.События. Форум проходил в Светлогорске с 4 октября, в него вошли четыре образовательных программы.
Финальным мероприятием стала торжественная церемония закрытия, где также были подведены итоги образовательной программы «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0».
«В этом году по указу Президента Владимира Путина открыты 12 новых образовательных центров. На базе одного из них – "ШУМ" в Калининградской области – молодёжный форум собрал более тысячи участников из 87 регионов России и 86 зарубежных стран. Такие форумы дают ребятам возможность создавать международные проекты, что учит их строить партнёрские и взаимовыгодные отношения с представителями других стран», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров прокомментировал важность поддержки и развития молодого поколения:
«Росмолодёжь работает в постоянном диалоге с участниками наших проектов. Ребята из России и других стран – полноценные соавторы смыслов и идей, которые мы реализуем в своей деятельности. Для нас принципиально важно поддерживать инициативы молодых людей, прислушиваться к их мнению и идти "рука об руку", развивая единое пространство возможностей для самореализации».
Отдельная благодарность была выражена партнёрам и заказчикам форума – государственным и общественным организациям, коммерческим компаниям и корпорациям. Всего было сформировано 54 кейсов от 47 заказчиков. На протяжении 4 образовательных заездов команды участников создавали маркетинговые стратегии, сайты, фото-, видео- и иной контент, предлагали разнообразные решения поставленных перед ними задач. По итогам форума 64 решения оказались успешными и были взяты заказчиками в работу, а также вошли в программу постсопровождения.
К участникам форума и гостям церемонии с приветственным словом обратились: заместитель руководителя Росмолодёжи Павел Абрамов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов, руководитель Федеральной дирекции Форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич, и.о. директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов, советник руководителя Росмолодёжи по международному сотрудничеству, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер.
«Отрадно, что именно Калининградская область вносит вклад в эту нужную, ответственную миссию. За месяц проведения форума мы смогли ещё раз убедиться в том, что наш регион – место, где рождаются крепкие партнёрские связи, поддерживаются идеи и реализуются новые проекты. Я уверен, что знания, опыт и связи, которые вы получили здесь, помогут вам реализовать самые смелые идеи. Коллеги, с которыми вы успели познакомиться на площадке форума, станут вам верными товарищами. Вместе вы сможете создать нужные людям и меняющие мир проекты. Пусть наш форум станет отправной точкой для ваших новых свершений и побед. Отдельные слова благодарности – нашим партнёрам и заказчикам за доверие и поддержку. Уверен, что представленные на форуме идеи найдут отклик в ваших организациях, а совместные проекты принесут ощутимые результаты», – отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В этом году форум прошёл в формате четырёх образовательных программ, каждая из которых имела свою уникальную целевую аудиторию и специализированное направление. Финальная программа состоялась при участии Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи.
«Всероссийский молодёжный образовательный форум "ШУМ" стал платформой для международного диалога 300 представителей медиасферы из 86 стран. Открытый разговор о профессии и вызовах, стоящих перед медиаспециалистами, обмен опытом – всё это стало ещё одним шагом на пути создания многополярного мира. Эта международная программа показала, что молодые журналисты, блогеры и коммуникаторы из различных стран хотят быть соавторами полицентричного информационного поля, где во главе стоит приверженность журналистским принципам – честности, непредвзятости, работе с достоверными фактами. И в условиях, когда медиаполе пытаются превратить в пространство для различных манипуляций, крайне важно создавать подобные площадки для объединения представителей медиаотрасли, неравнодушных к своей профессии и к нашему общему будущему», – заявил советник руководителя Росмолодёжи по международному сотрудничеству, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер.
После завершения форума работа команд, чей результат понравился заказчикам и требует доработки до полноценного выпуска продукта для использования в работе, продолжится в формате постсопровождения. Участникам будет предложено пройти стажировки, заключить специальные соглашения на продолжение работы над кейсами. Итоги программы постсопровождения будут подведены в конце декабря. Также лучшим участникам поступило предложение на участие в программах продюсирования от Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ».
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Калининградской области. Генеральными партнёрами форума являются Госкорпорация «Росатом» и компания VK.