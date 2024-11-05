Росгвардия присоединилась к написанию Большого этнографического диктанта в Югре
В преддверии государственного праздника — Дня народного единства — военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в IX Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», организованной Федеральным агентством по делам национальностей и Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
В Ханты-Мансийске центральной площадкой проведения проекта стала «Точка кипения» в научной библиотеке Югорского государственного университета.
Участников этнографического диктанта – представителей Росгвардии, ветеранов специальной военной операции, волонтерских движений и студентов приветствовали артисты Окружного дома народного творчества, хантыйского ансамбля «Емвош Ех» и казачьего фольклорного коллектива. Они исполнили традиционные для культур обских угров и русского казачества песни и танцы.
После официальной части и исполнения гимна Российской Федерации участники приступили к тестированию. За отведенные 45 минут нужно было дать ответы на 30 вопросов, 10 из которых региональной тематики.
Просветительская акция продлится до 8 ноября. Принять участие в проекте может любой желающий на официальном сайте этнографического диктанта.
Каждый участник получил электронный именной сертификат.
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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре