Борис Хохряков с рабочим визитом в Нижневартовске
Завтрашний рабочий день Председатель Думы Югры Борис Хохряков проведет в Нижневартовске.
Утром запланирована встреча с главой города Дмитрием Кощенко и Председателем Думы муниципального образования Алексеем Сатиновым.
Затем спикер окружной Думы посетит ряд объектов Карты развития Югры: Аллею Памяти, дорогу по улице Первопоселенцев, Набережную реки Обь и Парк Победы, а также оценит ход выполненных работ.
В течение дня Борис Хохряков встретится с активом городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и вручит награды Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям столицы Самотлора за вклад в социально-экономическое развитие города и региона.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры