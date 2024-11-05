Центр профессиональной патологии поддержал военнослужащих СВО гуманитарной помощью
Сотрудники АУ «Югорский центр профессиональной патологии» передали новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
Собранные средства включали широкий спектр медикаментов и средств первой необходимости. В состав посылки вошли препараты для оказания первой медицинской помощи, профилактики и лечения: лекарства для снятия боли и воспаления, антисептические средства, перевязочные материалы, защитные маски и перчатки. Все подобрано с учетом специфики нужд и потребностей военнослужащих в полевых условиях.
Сотрудники Центра уверены: помогать тем, кто защищает Родину, — это долг каждого. Поэтому они стараются быть полезными не только на своем рабочем месте, оказывая ежедневную медицинскую помощь пациентам, но и за его пределами. «Для нас это маленький вклад в здоровье наших защитников. Возможность оперативно снять боль, обработать рану или предотвратить инфекцию может оказаться решающей для сохранения жизни. Важно поддерживать тех, кто защищает нашу страну, и будем продолжать эту работу», – отметил главный врач Николай Ташланов.