В Музее геологии, нефти и газа прошла программа «Код искусства» федеральной акции «Ночь искусств 2024»
Музей объединил искусственный интеллект и современное искусство, став технопространством, демонстрирующим созидательное применение нейросетей.
3 ноября Музей стал центром притяжения для любителей искусства и технологий, представив программу «Код искусства» в рамках Международной акции «Ночь искусств». Мероприятие, прошедшее с 18:00 до 24:00, превратило музей в интерактивное технопространство, демонстрируя новые возможности искусственного интеллекта в сфере творчества и культуры.
Сегодня искусственный интеллект является значимым для исследований и разработок ведущих учёных и предприятий нашей страны. Программа «Код искусства» была призвана расширить понимание роли технологий в нашем культурном наследии и вдохновить посетителей на новые идеи и креативные решения.
Программа «Код искусства» наглядно показала, что искусственный интеллект – это не просто набор алгоритмов, а новый инструмент для художественного самовыражения, позволяющий взглянуть на мир под непривычным углом. Более 20 интерактивных площадок предложили посетителям разнообразные активности:
Для взрослых: мастер-классы по работе с нейросетями, просмотр цифрового искусства, нейрокараоке, работа с 3D-принтером, виртуальное путешествие в космос, создание посланий в будущее, прогноз развития Югры через 500 лет.
Для детей: мастер-классы, нейрораскраски, робототехника, конструкторы, аквагрим и другие развлекательные активности.
Для всей семьи: просмотр 3D-фильмов, фотозоны, световые инсталляции, танцевальные выступления с роботом, световой лабиринт.
Кроме того, посетители могли пообщаться с нейропсихологами, отдохнуть в тематических зонах и принять участие в партнерских мероприятиях от развлекательного центра «Зомби Cтрит» и клуба виртуальной реальности «Warpoint».
На площадке «В единстве наша сила» гости музея могли принять участие в изготовлении окопных свечей и амулетов для бойцов СВО. Это стало символом единства и поддержки тех, кто защищает страну.
«Ночь искусств» в Музее геологии, нефти и газа стала ярким событием, подчеркнувшим значимость искусственного интеллекта в современной культуре и продемонстрировавшим важность поддержки наших защитников. Мероприятие посетило почти 1000 человек.
Партнеры мероприятия:
– Мастерская талантов «Сибириус»
– Развлекательный центр «Зомби Стрит»
– Арена виртуальной реальности «WARPOINT»
– Мастер 3D-печати Денис Базилевич
– Психологи Галина Картунова, Любовь Дивная, Ольга Мунт
– Театр обско-угорских народов «Солнце»
– МОО ПВ «СборХМ»
– Образовательный центр «Перезагрузка»
– Окружной Дом народного творчества ХМАО – Югры