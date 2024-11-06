Борис Хохряков обсудил развитие столицы Самотлора с руководством города
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков в Нижневартовске провел встречу с главой города Дмитрием Кощенко и председателем Думы муниципального образования Алексеем Сатиновым.
Обсуждалось социально-экономическое развитие муниципального образования, готовность к зиме, в том числе развитие жилищно-коммунальной сферы.
В частности, Борис Сергеевич интересовался новой газовой котельной квартала В-5, которая была введена не так давно. Этот отопительный сезон станет первым в ее работе. Строительство объекта компания-концессионер «Горэлектросеть» выполнила за четыре года, стоимость составила 654 миллиона рублей. Работы проводились в рамках трехстороннего концессионного соглашения между Правительством округа, администрацией города и компанией «Горэлектросеть». Объект включён в перечень Ростехнадзора и допущен к эксплуатации.
Как пояснил глава города, ввод котельной решает сразу несколько задач – полностью обеспечивает семь новых микрорайонов теплом и горячей водой, разгружает уже существующие городские котельные и обеспечивает централизованную систему теплоснабжения резервным источником на случай нештатной ситуации. При этом, резерв мощностей у города составляет порядка 50%.
Что касается капитального ремонта теплотрасс, этот вопрос также обсуждался на встрече, то он завершен, остались элементы благоустройства и часть работ будут проведены в следующем году.
Также Борис Хохряков уточнил вопрос по технике для уборки снега. Дмитрий Кощенко проинформировал, что в этом году город закупил новую технику, причем во второй раз – снегоуборочные машины, самосвалы для вывоза снега, погрузчики. При этом, снег с улиц города убирает как специализированное предприятие, так и организации, работающие на субподряде.
В завершение встречи Борис Хохряков проинформировал, что 28 ноября депутаты Думы Югры рассмотрят проект бюджета автономного округа на ближайшие три года. Документ сбалансированный, прошел «нулевые чтения» в Думе округа. При формировании Нижневартовск также заявлялся со своими проектами на финансирование.
В свою очередь, глава города отметил, что Нижневартовск остается опорным населенным пунктом, с мощной инфраструктурой и рассматривается возможность выделения серьезных денежных сумм на капитальный ремонт дорог в городе, который необходим.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа