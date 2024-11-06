Онлайн-конференция Green tech carbon
Музей геологии, нефти и газа стал партнером Международной научно-практической конференции Green tech carbon, посвященной изменениям климата, которая пройдет 28 ноября 2024 года в дистанционном формате.
Конференция «Green Tech Carbon» станет площадкой для обмена опытом и знаниями, а также для поиска новых партнеров и возможностей для сотрудничества.
В рамках конференции Музей представит секцию «Музей и климат», сосредоточенную на ключевых аспектах адаптации музеев к изменяющимся климатическим условиям, их роли в образовании и повышении экологической грамотности, а также на инновационных решениях для устойчивого развития музейной инфраструктуры.
Принять участие в работе секции могут ВСЕ МУЗЕИ, деятельность которых касается следующих тем:
- Адаптация музеев к изменению климата: воздействие климатических изменений на музейные здания и коллекции, устойчивые практики управления, консервация и восстановление экспонатов;
- Музеи как образовательные центры по вопросам климата: создание экспозиций и программ, посвященных изменению климата и устойчивому развитию; повышение общественного осознания экологических проблем; привлечение молодежи к решению климатических вызовов;
- Инновации в устойчивом развитии музейной инфраструктуры: энергетическая эффективность, возобновляемые источники энергии, экологически чистые материалы, управление отходами и водными ресурсами;
- Коллаборации и партнерства: международные и междисциплинарные проекты по адаптации к климату; сотрудничество музеев с научными учреждениями и технологическими компаниями; обмен опытом и лучшими практиками.
Статьи и заявки на участие необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета: nauka@muzgeo.ru до 25 ноября 2024 года.
Дополнительная информация - по телефону +7 982 912 4846.