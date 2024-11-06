Детская библиотека в Ханты-Мансийске обрела новый дом
На улице Анны Коньковой, 5 в окружной столице открылась детская библиотека, которая ранее располагалась на улице Доронина, 8. Теперь ее постоянное место – в общеобразовательной школе № 2.
Открытие нового культурного пространства началось с экскурсии. Первыми посетителями и читателями стали ученики и ребята из детского сада.
В библиотеке уютно и комфортно: есть возможность проведения мероприятий с использованием мультимедийного оборудования, организован зал для встреч с писателями и многое другое, без чего сейчас нельзя представить такой центр культуры.
– Сейчас идёт тенденция на модернизацию библиотек. Мы очень благодарны администрации Ханты-Мансийска, которая выделила площадь более 800 квадратных метров, где сейчас располагается детская библиотека, – сказала директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-библиотечный центр» Лидия Шкирта.
Детская библиотека, как и прежде, общедоступна для всех желающих. Афишу проведения мероприятий можно посмотреть на сайте научно-библиотечного центра и в их социальных сетях.