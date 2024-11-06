Трамп одержал победу на выборах президента США
Дональд Трамп становится 47-м президентом США, обойдя в предвыборной гонке Камалу Харрис.
Fox News официально объявляет Дональда Трампа 47-м президентом США. Среди выборщиков экс-президент также победил с солидным отрывом — он набрал 277 голосов. Республиканцы разгромили демократов в выборах в Палату представителей, заняв 183 места против 155, а в Сенате они впервые за четыре года вернули себе большинство (51 против 42), получив оплот влияния в Вашингтоне и решающий голос при формировании Кабинета следующего президента.
Как пишет Readovka, в штабе Трампа уже начались гуляния по поводу победы экс-президента, а биткоин, который новый глава Штатов поддерживает, обновляет исторические рекорды, перевалив за $75 тыс.
Кстати, рубль на фоне известий из США тоже укрепился к доллару.