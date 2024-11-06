В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре началась итоговая проверка за 2024 год
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре стартовала итоговая проверка за 2024 год, в рамках которой военнослужащие и сотрудники ведомства продемонстрируют свои знания, навыки и умения, необходимые для выполнения задач по предназначению.
Офицерам рабочей группы предстоит определить уровень военно-политической и правовой подготовки личного состава, а также теоретические и практические знания по огневой, физической, медицинской и тактико-специальной подготовке.
В первый день военнослужащие и сотрудники прошли тестирование по военно-политической, правовой и огневой подготовке. В тире территориального органа офицеры, прапорщики и сержанты выполнили упражнения контрольных стрельб из табельного оружия, сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.
«Начало итоговой проверки знаменует собой важную веху в жизни каждого военнослужащего и сотрудника, ведь она дает возможность продемонстрировать свои лучшие качества и подтвердить профессиональную пригодность», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
По итогам проверочных мероприятий военнослужащим и сотрудникам ведомства будет подтверждена или присвоена классная квалификация, а также квалификационные звания.
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