Школьники Югры смогут проверить свои знания по экологии, химии, биологии и географии
Всероссийское экологическое тестирование «Зеленый Зачет» стартует в стране 18 ноября 2024 года. В нем могут принять участие школьники старшего звена (8-11 классы) и студенты вузов первого и второго курса.
«Зеленый Зачет» проводится в два этапа. На первом этапе, который продлится с 18 ноября по 15 декабря 2024 года, участники в дистанционном формате ответят на вопросы тестирования.
Как сообщает департамент образования Югры, конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут во второй (очный) этап, где им предстоит решить олимпиадные задания. Итоги тестирования подведут в марте 2025 года.
Организаторы Всероссийского экологического тестирования «Зеленый Зачет» — Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог» и фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Мероприятие реализуется при поддержке Комитетов Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по науке и высшему образованию.