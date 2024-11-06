Борис Хохряков вручил награды вартовчанам
Сегодня в Нижневартовске состоялась торжественная церемония вручения наград Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главы города и председателя местной Думы в связи с празднованием Дня народного единства.
Почетной грамотой Думы Югры, Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа Борис Хохряков наградил более тридцати горожан: нефтяников, работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства, дошкольного и среднего образования, спорта, ветеранов. Всех тех, кто своим трудом повышает социально-экономическое благополучие муниципального образования, кто делает его лучше.
«Период, когда заканчивается осень, и мы вступаем в зиму, – это время подведения итогов и определения того, что нужно сделать. Сегодня с утра мы встретились с руководством города, обсудили вопросы социально-экономического развития Нижневартовска, подготовку города к осенне-зимнему периоду, – сказал, выступая, Борис Хохряков.
После этого проехали по ряду объектов: побывали на набережной, на улице Первопоселенцев, на Аллее Памяти, в Парке Победы. Я должен сказать, что темпы работ, набранные на этих объектах, как и на других, впечатляют. И, конечно, хочется пожелать Нижневартовску, чтобы он никогда не останавливался в развитии, строились новые объекты и создавались новые, благоустроенные уголки.
Сегодня в зале собрались люди самых разных профессий: инженеры, нефтяники, представители бюджетной сферы, жилищно-коммунальной сферы. Всех вас объединяет одно – личный успех, любовь к Нижневартовску и стремление сделать город еще более удобным и красивым для проживания. Каждый из вас с коллективами пишет историю родного города, историю Ханты-Мансийского автономного округа. Нижневартовск давно уже стал точкой притяжения людей неравнодушных, открытых, одаренных. И ваша любовь к городу приводит к тому, что Нижневартовск с каждым годом только хорошеет».
Борис Хохряков поздравил присутствующих с прошедшим Днем народного единства и напомнил, что в городе проживают граждане 110 национальностей в мире, согласии и пожелал, чтобы и впредь город жил в дружбе, взаимопонимании и созидании.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа