В Югре состоялась конференция финно-угорских писателей
С 29 октября по первое ноября в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходила вторая конференция финно-угорских писателей с международным участием.
Организатором конференции стало правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цель мероприятия – содействие популяризации родных языков и литературы, укрепление культурных связей и сохранение этнической идентичности финно-угорских народов.
В прошлом году она имела статус научно-практической, а в этом году – культурно-образовательной. К тому же её приурочили ко Дню финно-угорских литератур в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Впервые в рамках мероприятия предусмотрели выездные сессии в города Нефтеюганск и Сургут. Программа включала книжную выставку «Югорика» с конкурсом «Югорская книга». В образовательной части конференции состоялась школа переводчика, семинар финно-угорских драматургов и этноблогеров. В этом году мероприятие имело всероссийский статус, а её спикерами являлись эксперты из финно-угорских территорий Российской Федерации и зарубежные участники.
Открытие конференции состоялось 30 ноября в Органном зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик» города Ханты-Мансийска.
Поприветствовав писателей финно-угорского мира, собравшихся в эти дни из Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Коми, Карелии, Ямала и Югры, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Майер отметила:
– Это важное событие сегодня объединяет всех писателей финно-угорского мира. Сохранение национальных культур в нашей стране поддерживается усилиями государственных и общественных структур. С 2022 года реализуется план проведения в Российской Федерации десятилетия языков коренных народов мира.
Следующее слово для выступления было предоставлено президенту Ассоциации финно-угорских писателей Еремею Айпину. Приветствуя гостей, он сказал:
– Дорогие сородичи, уважаемые финно-угры, поздравляю вас с открытием второй конференции финно-угорских писателей! За прошедший год мы выпустили два сборника поэтов и писателей, которые будут и в будущем нас объединять. Труд писателя – тяжёлая ноша. Писатель, прежде всего, душа, совесть, история и боль народа. Желаю вам плодотворной работы на нынешней конференции.
Владимир Енов