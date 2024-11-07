1,4 тысячи ханты и манси прошли обследование на плавполиклинике
Об этом рассказал вчера, 6 ноября, журналистам главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Темой пресс-конференции стали «Итоги летней навигации – 2024 плавучей поликлиники «Николай Пирогов», которая длилась с 22 мая по 25 октября 2024 года.
В составе врачебной бригады был 21 специалист, среди которых терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, хирург, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики и медицинские сестры.
Так, за навигационный период 2024 года врачи плавучей поликлиники «Николай Пирогов» посетили 48 населённых пунктов в семи муниципальных районах – Кондинском, Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, где медицинские специалисты приняли более 5,5 тысяч югорчан, из них 1,4 тысячи коренных жителей: ханты и манси.
Всего же, докторами и врачами передвижной водной поликлиники было выполнено 14 054 медицинских осмотров и врачебных консультаций, проведено более 38 тысяч лабораторных, 6,5 тысяч ультразвуковых и 2 тысячи функциональных исследований. Флюорографию прошло 2 060 человек, маммографию – 1 312 женщин.
Специализированная и высокотехническая медицинская помощь была рекомендована 144 пациентам, амбулаторное лечение назначено 475 сельским жителям, на стационарное обследование и лечение было направлено 48 человек.
Особое внимание уделялось профилактике онкологических заболеваний, 261 человек с подозрением на рак был направлен на дообследование в онкологические центры Югры.
По словам спикера, летняя навигация 2024 года была насыщена событиями, трижды пришлось воспользоваться силами санавиации.
Напомним, на борту плавполиклики оборудовано 19 кабинетов, имеются 4 аппарата лучевой диагностики: компьютерные флюорограф и маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
Также на пресс-конференции была затронута тема строительства новой инновационной плавучей поликлиники, которая приступит к работе в 2026 году. На сегодняшний день идёт закладка всех коммуникаций, закладных, на которых будет монтироваться всё содержимое теплохода. Подруливающие и вспомогательные устройства уже смонтированы.
«Ожидаем, что в августе-сентябре пройдёт испытательный выход теплохода. Он придёт с севера в Ханты-Мансийск, здесь состоится приёмка теплохода. И в навигацию 2026 года планируем его запустить.
В новой плавполиклинике будет больше кабинетов, в том числе и из-за дублирования специалистов. Например, теперь приём смогут вести несколько терапевтов в разных помещениях. Экипаж получит более комфортные условия пребывания, расширится лабораторная служба и рентгенологические исследования», – отметил Николай Ташланов.
Ирина Самсонова