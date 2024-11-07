Кедры из Ханты-Мансийска вырастят для военных в Донбассе
Природный парк Ханты-Мансийска «Самаровский чугас» передал саженцы кедров для реабилитационного центра в Амвросиевке (ДНР).
Центр занимается восстановлением здоровья около 20 военнослужащих СВО. И сам он довольно необычен: в начале XX века пан Амвросий основал поселение и построил здесь усадьбу. И, видно, на роду этому дому было написано — служить здравницей. В годы Великой Отечественной он принимал раненых, а после войны в нем стали отдыхать ребятишки.
В украинский период здание пришло в упадок, и в 2019 году энтузиасты на пожертвования меценатов оборудовали реабилитационный центр. Сегодня здесь строят второй корпус, чтобы иметь возможность принимать больше пациентов.
Добавим, что это единственное такое учреждение в Донецкой Народной Республике.
Интересно оно еще и тем, что на его территории расположили военный музей, главными экспонатами в котором стала трофейная НАТОвская техника, подбитая бойцами на СВО.
И вот еще одна нестандартная инициатива, как раз для творческого духа этого места.
— Идея пришла в июне этого года, когда я здесь проходил реабилитацию после операции, — рассказывает хантымансиец Михаил с позывным «Север». — Подумали, что было бы неплохо здесь в лесопарковой зоне высадить кедры — такого еще не было тут. Связались с замом главы города Ханты-Мансийска, попросили посодействовать, вышли на «Самаровский чугас», директор не отказал и предоставил саженцы. И через «СборХМ» нам доставили их сюда.