Выпускник форума «ОстроVа» разработал образовательный проект «Авиатор» и получил грантовую поддержку от Росмолодёжи
Выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События Дмитрий Шин запускает детскую школу «Авиатор» – проект поможет школьникам связать свою жизнь с авиацией. Приём заявок на обучение в детской школе уже начался. Подать заявку для участия в проекте можно заполнив форму.
«Подростки, которые хотели бы связать свою жизнь с авиацией или космической отраслью, находят информацию самостоятельно. Нет специальной образовательной и в то же время профориентационной программы, которая помогла бы определиться с профессией и направлением. Из-за этого существует множество стереотипов и ошибочных представлений об индустрии. Так как я тоже связан с авиацией, я решил, что для популяризации профессии необходимо создать проект. Он призван помочь старшеклассникам в вопросе профориентации», – поделился автор проекта «Авиатор» Дмитрий Шин.
Чтобы попасть в школу «Авиатор», необходимо пройти отбор: на первом этапе участникам предложат написать эссе на тему «Будущее беспилотной авиации» и пройти тест. По итогам отбора в «Авиатор» будут приглашены 160 человек. На втором этапе участникам предложат обучение в онлайн-формате, где расскажут о проектной деятельности и передадут базовые навыки управления современными беспилотными воздушными системами. После двух модулей обучения лучшие 80 участников проекта «Авиатор» смогут посетить базу авиационного учебного центра авиакомпании S7 Airlines. Более подробную информацию о проекте можно узнать по ссылке https://vk.com/aviatorschool.
Молодые люди лично встретятся с лучшими специалистами по беспилотной авиации в России, получат возможность «подержать в руках» и по-настоящему ознакомиться с уникальными образцами беспилотников, а также опробовать управление дроном. Основным вектором работы станет анализ проектов участников «Авиатора» с индивидуальным подходом к каждой инициативе. Кроме того, молодые люди познакомятся с тренажёрным центром, аварийно-спасательным комплексом и кабинами нескольких самолётов.
Проект поддержит и Дальневосточная авиакомпания «Аврора». Для участников с Сахалина проведут экскурсии в авиационно-технический комплекс предприятия, а также продемонстрируют путь пассажира авиакомпании в новом аэропорту Южно-Сахалинска.
Завершающим этапом «Авиатора» станет онлайн-обучение, где участникам расскажут, как принять участие в крупных проектах и всероссийских конкурсах с техническим уклоном. По итогам образовательной программы будет создано сообщество заинтересованных молодых людей и специалистов, участвующих в очных мероприятиях для разработки прорывных проектов в области беспилотных воздушных систем.