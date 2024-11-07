Более 13 тысяч семей в Югре с начала 2024 года получили единовременную выплату при рождении ребенка
С начала 2024 года 13 200 семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры получили единовременное пособие при рождении ребенка. Всего на финансирование данной выплаты Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре направило более 500 миллионов рублей.
«Пособие при рождении выплачивается всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Это — разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей — маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка. При рождении сразу двух, трех и более детей пособие выплачивается на каждого из них», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Получить выплату могут как работающие, так и неработающие граждане, также пособие полагается опекунам, усыновителям или приемным родителям. Пособие выплачивается с учетом районного коэффициента, в Югре данная выплата составляет 36 906,45 рублей.
Работающему родителю, то есть застрахованному в рамках обязательного социального страхования, пособие назначается в беззаявительном порядке. После получения сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения малыша Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно направляет по месту работы родителя запрос на подтверждение и корректировку данных для назначения и выплаты пособия. Если оба родителя работают — пособие по умолчанию будет назначено маме.
Неработающему родителю для оформления единовременного пособия при рождении ребенка нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре, в МФЦ или оформить заявление на портале госуслуг.
Срок, в течение которого необходимо обратиться за выплатой, составляет 6 месяцев с момента рождения ребенка.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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Социальный фонд России по ХМАО- Югре