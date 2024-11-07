Более 13 тысяч семей в Югре с начала 2024 года получили единовременную выплату при рождении ребенка

С начала 2024 года 13 200 семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры получили единовременное пособие при рождении ребенка. Всего на финансирование данной выплаты Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре направило более 500 миллионов рублей.