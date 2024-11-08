Александр Новьюхов опубликовал обращение к сообществу коренных малочисленных народов России
Сенатор Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый вице-президент общероссийской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Александр Новьюхов выступил с открытым обращением к сообществу коренных малочисленных народов России.
В заявлении говорится о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на X Съезде общественной организации, который состоится в 2025 году.
«Я вижу стратегию нашего развития, осознаю ответственность и сложность сегодняшнего дня, когда одни хотят сохранить положение дел, а другие стремятся к новым достижениям и объедению усилий. Уверен в поддержке единомышленников из многих регионов, включая товарищей, с которыми последнее время мы добросовестно старались укреплять экспертную работу на российских и международных площадках», – отметил Александр Новьюхов, подчеркнув, что в основе его решения – желание перемен, готовность предложить новое видение, программу действий, поддержку и справедливую оценку каждому вкладу
По словам Александра Новьюхова, важно формировать сильную аргументированную позицию по ключевым направлениям на основе реальных коллективных консультаций.
«Нужна мощная информационно-аналитическая работа, а не заметки о встречах и выставках. Только это позволит эффективно продвигать наши интересы в отношениях с властью, крупным бизнесом и на международной арене», — подчеркнул сенатор.
Полный текст заявления и видеоролик размещен в телеграм-канале https://t.me/noviukhov_info и https://vk.com/noviukhov_info