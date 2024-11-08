Владимир Путин: трудовые мигранты должны владеть русским языком, знать и выполнять законы страны
Владимир Путин, отвечая на вопрос по теме миграционной политики на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, при каких условиях в России не будет неприятия к мигрантам.
По словам главы государства, россияне начнут воспринимать мигрантов нормально, если приезжие работники будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.
Владимир Путин назвал нехватку рабочих рук одним из основных препятствий для экономического роста России, заметив, что эта проблема отмечается на фоне исторически низкого уровня безработицы.
«Однако власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, – заявил российский лидер, подчеркнув — надо создать такие условия, чтобы люди, приезжающие к нам на работу, были к этому готовы, владеть русским языком, знать наши традиции и законы».
И не только знать, отметил президент, но и быть готовыми соблюдать и законы, и традиции.
«И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан. Это совершенно очевидные вещи. Хочу, чтобы в регионах Российской Федерации меня коллеги мои, руководители регионов услышали так же, как и правоохранительные органы», — отметил президент.
Владимир Путин подчеркнул – люди, которые приезжают в Россию, должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее.
По словам президента России, руководители республик бывшего Советского Союза постоянно обсуждают с ним вопрос о подготовке тех людей, которые хотели бы приехать и работать на территории Российской Федерации.
«Что для этого нужно? Тоже наш вопрос. Нужно школы создавать, мы сейчас делаем школы, создаем. Нужно посылать учителей русского языка, которых не хватает и которых они с удовольствием принимают и принимали бы еще в десять раз больше. Так что здесь тоже мяч в известной степени на нашей стороне. Они готовы к этому и хотят. Вместе будем это делать. Но в перспективе, надеюсь в недалекой перспективе, нам нужно следить за тем, чтобы на российский рынок труда попадали прежде всего люди с хорошим образованием, хорошо подготовленные профессионально, – и часть людей, которые приезжают сегодня к нам, оставались бы работать у себя, – и чтобы мы там создавали производства, которые будут включены в общую цепочку производства определенных товаров. Мы бы загружали их заказами, они бы производили какие-то компоненты чего-то, финальная сборка могла бы быть у нас или у них, и тогда люди не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, в Казахстане, в Киргизии имели бы рабочие места там, на родине, жили бы в среде своего родного языка, своей культуры. В целом это была бы общая кооперация», — отметил Владимир Путин.